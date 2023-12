C'è il Vertical Urban Sprint & Trail a Gallipoli

“Siamo orgogliosi di presentare un’altra iniziativa targata Alba13. – fanno sapere dal Gruppo Podistico Alba 13 - Questa prova sarà un cocktail esplosivo di forza e resistenza, proprio come i concetti sportivi del nostro ROS6TEAM. Sentiamo la forte responsabilità dell’organizzazione di un evento già noto per le precedenti edizioni, consapevoli del grande impegno che l’amico Claudio Polo dell’Atletica Gallipoli ha messo in ogni precedente edizione. Anche noi, non faremo mancare il nostro impegno e aspettiamo tutti gli amici runners per una giornata all’insegna del puro divertimento”.

Alla manifestazione possono partecipare gli atleti e le atlete tesserati/e e non, per le categorie Juniores, Seniores e Seniores Master, i possessori di tessera Runcard e i tesserati per gli Enti di Promozione Sportiva convenzionati con Fidal.

La formula del Vertical Urban Sprint & Trail si svilupperà con partenza a cronometro individuale(Ogni 15-30 secondi). Il percorso prevede la parteze alla base del grattacielo Bellavista Club, salita fino al 13° piano e discesa sulla scala di emergenza, tratto Urban Trail nel centro storico di Gallipoli con giro unico del Castello Angioino e ritorno in Piazza Fontana Greca, risalita fino al 13° piano del Bellavista Club e arrivo. Raduno previsto in Corso Roma 219, nei pressi dell' Hotel Bellavista Club, alle 8:30.