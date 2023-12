Europei di atletica Roma 2024: antipasto delle Olimpiadi, parte il countdown

Le stelle dell’atletica sono pronte a illuminare la Capitale. Tra sei mesi esatti partono ufficialmente i Campionati Europei di Atletica Leggera Roma 2024, in programma dal 7 al 12 giugno allo Stadio Olimpico e al Parco del Foro Italico, cinquant’anni dopo l’ultima edizione ospitata dalla Città Eterna nel 1974. Sarà molto più di un antipasto olimpico, perché i migliori atleti italiani ed europei non intendono perdersi l’appuntamento con il grande evento internazionale che tornerà finalmente in Italia e precederà di cinquanta giorni l’inizio delle gare di atletica a Parigi. Vincere a Roma e festeggiare insieme al pubblico di casa per preparare al meglio le Olimpiadi. È l’obiettivo che unisce la squadra azzurra in vista degli Europei, un’occasione irripetibile che tutti vorrebbero sfruttare, a partire da due campioni affermati come Gianmarco Tamberi e Marcell Jacobs, fino ai giovani talenti del salto in lungo Larissa Iapichino e Mattia Furlani. Jacobs ha già programmato a maggio il rientro dall’America in Italia e si allenerà a Rieti proprio in vista di Roma 2024, «dove voglio difendere il mio titolo sui 100 metri» ha promesso il campione olimpico, che dopo l’impresa leggendaria di Tokyo aveva vinto l’oro anche agli Europei di Monaco 2022. «Olimpiade a parte, mi interessano solo gli Europei di Roma. Gareggiare per il pubblico italiano mi stimola da morire» ha detto invece Tamberi, che prima di tentare il bis a Parigi vuole conquistare l’Olimpico.