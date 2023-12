Il ministro degli esteri ucraino: "Scelta del Cio sulle Olimpiadi vergognosa!"

Il Comitato olimpico internazionale (Cio) "ha sostanzialmente dato alla Russia il via libera per trasformare le Olimpiadi in un'arma" con la sua decisione di autorizzare la partecipazione ai Giochi di Parigi 2024 di atleti russi e bielorussi sotto una bandiera neutrale. Lo scrive su X il ministro degli Esteri ucraino, Dmytro Kuleba. "Perché il Cremlino utilizzerà ogni atleta russo e bielorusso come arma nella sua guerra di propaganda - aggiunge Kuleba -. Esorto tutti i partner a condannare fermamente questa decisione vergognosa, che mina i principi olimpici".