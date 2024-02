Atletica, super Iapichino: primeggia nel lungo al meeting di Belgrado

Non solo la Iapichino, ottima prova di Besana

Non solo la Iapichino, nella tappa Silver del World Indoor Tour ottima prova anche di Veronica Besana (Fiamme Gialle) che nei 60 ostacoli ritocca di cinque centesimi la migliore prestazione italiana U23, in suo possesso dallo scorso anno ma in coabitazione con Giulia Guarriello: l'8.05 di Belgrado la avvicina ai Mondiali indoor di Glasgow, ora lontani soltanto tre centesimi per quanto riguarda lo standard d'iscrizione (8.02).