Andrew Howe è diventato papà: la figlia si chiama Anna

Andrew Howe è diventato papà il giorno di San Valentino. La sua compagna, Ilaria, ha dato alla luce Anna: questo il nome scelto dalla coppia per la loro piccola. L'annuncio è stato dato dal primatista italiano di salto in lungo attraverso la sua pagina Instagram. Howe si è ritirato dalle gare e adesso è pronto a fare il lavoro più difficile del mondo: il genitore. "Da oggi in poi io e @forteforte (il nik della compagna sui social) sapremo cosa festeggiare a San Valentino, Anna", ha scritto Andrew Howe postando anche due foto.