Assoluti indoor, Furlani da record ad Ancona: 8,34 metri nel salto in lungo!

ANCONA - Mattia Furlani è nella storia del salto in lungo : agli Assoluti indoor di Ancona l'azzurro raggiunge quota 8,34 metri al quarto salto (dopo un 8,31 al primo) migliorando così dopo diciassette anni il primato italiano indoor di Andrew Howe , realizzato in occasione della medaglia d’oro agli Europei di Birmingham nel 2007 . Quello del classe 2005 è il salto più lungo di sempre al mondo per un atleta U20 a livello indoor, a un solo centimetro dal record, all’aperto, che appartiene al russo Sergey Morgunov (8,35).

Assoluti indoor, Furlani show ma non solo...

Per il 19enne delle Fiamme Oro è attualmente la migliore prestazione mondiale del 2024, pari all’8,34 del giamaicano Wayne Pinnock, a sole due settimane dai Mondiali indoor di Glasgow. Clamorosa la serie del talento azzurro: 8,31, 8,24, 8,03, 8,34, prima di una rinuncia e del nullo finale. Non solo Furlani però: il sabato dell’atletica azzurra è stato un autentico show che porta a 16 il conteggio dei primati nazionali assoluti in appena tre settimane (in otto specialità): nei 60hs Lorenzo Simonelli si migliora con 7.48, togliendo due centesimi al suo precedente record di 7.50, nell’asta Elisa Molinarolo con 4,66 sfila a Roberta Bruni il primato indoor siglato mercoledì sera (4,65). Nel lungo femminile successo con il primato stagionale di 6,80 per Larissa Iapichino nel lungo.