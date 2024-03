Malagò amareggiato: "Mondiali 2027 a Roma? Ci credevo"

ROMA - " Mondiali 2027 a Roma sfumati ? Una storia purtroppo senza lieto fine e io sono molto molto amareggiato perché ci credevo ". Sono le parole del presidente del Coni , Giovanni Malagò , a margine dell'inaugurazione del palazzetto multidisciplinare al centro di preparazione olimpica 'Giulio Onesti' a Roma . Il numero uno del Comitato olimpico poi aggiunge: "Non avremo mai la riprova però mi ero speso, ci avevo messo la faccia ed ero andato al meeting con il board della commissione della World Athletic. C'erano tutti i presupposti secondo me ".

Mondiali di atletica, Malagò: "C'erano i presupposti"

"Penso - sottolinea Malagò - che si erano creati i presupposti. Poi è chiaro che nel momento esatto in cui non ci sono le garanzie economiche e finanziarie sono stato il primo a suggerire alla Fidal di dover ritirare la candidatura. Cosa ha detto al ministro Abodi? Ci abbiamo sperato fino all'ultimo che arrivasse le garanzie. Purtroppo questo non è successo".