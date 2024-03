Mondiali indoor, splendido bronzo di Fabbri nel peso

Prima medaglia per l'Italia ai mondiali indoor di atletica leggera in corso a Glasgow. Leonardo Fabbri conquista il bronzo nel lancio del peso con la misura di 21.96. Dopo l'argento mondiale dello scorso agosto, il fiorentino si trasforma tra i grandi della specialità. E per l'Italia è un ottimo inizio di competizione. Oro allo statunitense primatista mondiale Ryan Crouser (22,77), secondo il neozelandese Tom Walsh (22,07), ma tra i migliori quattro ci sono due italiani con il quarto posto del campione europeo indoor Zane Weir a 21,85.