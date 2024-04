Jacobs, l’annuncio a sorpresa: correrà i 100 metri a Roma. C'è la data

ROMA - Una tappa intermedia a casa, prima degli Europei di Roma e delle Olimpiadi di Parigi. Marcell Jacobs si trova negli Stati Uniti d'America e ha annunciato che correrà i 100 metri il 18 maggio allo Stadio dei Marmi, in occasione del Roma Sprint Festival, a tre settimane dalla gara che mette in palio il titolo continentale, sempre in agenda nella Capitale.