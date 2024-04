Scherma, caso abusi sessuali: ragazza ascoltata 8 ore, poi esce in lacrime

Oggi è stato il giorno della giovane schermitrice uzbeka che aveva denunciato uno stupro di gruppo commesso da due colleghi della squadra juniores italiana durante un ritiro a Chianciano Terme, avvenuto nella notte tra il 4 e il 5 agosto scorso, quando la ragazza era ancora minorenne. L'atleta è stata ascoltata dal gip del tribunale di Siena, Elena Pollini, per quasi 8 ore durante l'incidente probatorio richiesto dalla procura senese. Gli schermitori italiani, di 19 e 21 anni, oggi (venerdì 5 aprile) non erano presenti in aula, sono indagati per il reato di violenza sessuale di gruppo.