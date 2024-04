He Jie vince la mezza maratona di Pechino, ma scatta l’indagine

Mezza maratona di Pechino, avviata l’indagine

I giudici della mezza maratona di Pechino ora stanno analizzando le immagini televisive che hanno fatto emergere un finale di gara quanto meno anomalo. Il video mostra che i tre corridori africani decidono di raggrupparsi, poi rallentano di proposito mentre uno di loro allunga il braccio verso l'esterno come per segnalare agli altri due di rimanere indietro e di permettere a He di effettuare il sorpasso e di tagliare il traguardo. L'Ufficio sportivo di Pechino ha riferito che sono state avviate delle indagini per valutare il comportamento in corsa dei quattro atleti. He, già medaglia d'oro della maratona dei Giochi Asiatici del 2023, dovrebbe prendere parte alle prossime Olimpiadi di Parigi in programma dal 26 luglio all'11 agosto.