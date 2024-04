Pechino, arrivano le squalifiche per la mezza maratona truccata

PECHINO (Cina) - Dopo i sospetti, le certezze. Gli organizzatori della mezza maratona di Pechino hanno revocato il primo posto dell’atleta cinese He Jie che aveva vinto nello scorso weekend - la corsa con la complicità di tre atleti africani che avevano rallentato a ridosso del traguardo. L' indagine ha confermato che tre maratoneti hanno volutamente rallentato il passo per lasciar vincere l’idolo di casa. Tutti e quattro gli alteti sono stati squalificati e hanno dovuto restituire le medaglie e il premio in denaro. A porre l’attenzione su una manifestazione sportiva secondaria erano stati i numero si commenti al video che immortalava gli ultimi metri di corsa pubblicato sui social .

L’episodio a ridosso del traguardo

Il filmato mostra che i tre corridori africani - senza alcun motivo apparente - improvvisamente iniziano a rallentare per permettere a He Jie, il miglior maratoneta cinese, di superarli poco prima di tagliare il traguardo. I tre corridori hanno deliberatamente ridotto il ritmo di corsa, secondo una dichiarazione di una commissione istituita per indagare sulla gara che alla fine ha deciso per la squalifica dei quattro atleti.