Jacobs vicino al tempo per Parigi: come è andata la gara del rientro

JACKSONVILLE (STATI UNITI) - Dopo una attesa lunga mesi e condita di impenetrabili silenzi , finalmente Marcell Jacobs torna a rispondere ai tanti dubbi sulle sue condizioni in vista di Parigi 2024 , sfoderando una buona prestazione sui 100 metri al debutto stagionale sulla pista di Jacksonville, in Florida.

Ex aequo e buon tempo

La rincorsa ai 10 secondi netti per certificare la partecipazione alle Olimpiadi, inizia da un incoraggiante 10"11, non troppo superiore a quello dell'ultima uscita ufficiale, datata settembre scorso, chiudendo in volata con il compagno di allenamento Trayvon Brommel, per un ex aequo da prendere come il giusto viatico per i Giochi.

Le parole di Jacobs

Al termine della gara, il campione olimpico analizza la sua prestazione e le sensazioni che ha provato in un tenero video circondato dai suoi piccoli sostenitori: "Ciao ragazzi, finalmente abbiamo fatto l'esordio e sono molto contento di questa gara, ho avuto un ottimo feeling, non tantissimo nella partenza, però nella seconda parte mi sono sentito veramente a mio agio. Questo è un gran punto di partenza e sono molto contento, molto contento. Grazie per il supporto!".