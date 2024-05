Fabbri da urlo: lancio di 22,88 a Modena, record italiano sfiorato

Secondo posto per Zane Weir con 21,93, suo miglior lancio dell'anno, e terzo per il sudafricano Kyle Blignaut. al personale di 21,26. Per gli azzurri Fabbri e Weir quello di Modena era il primo di cinque appuntamenti in questo mese verso gli Europei, con la finale in programma sabato 8 giugno. "E pensare che avevo la febbre a 38 da due giorni e mi sentivo un po' fiacco - rivela Fabbri -. Aver lanciato 22,88 senza essere ancora al 100% è la conferma del mio potenziale. So dove posso arrivare e ho sempre detto quanto fosse importante per me il 2024. Miglior modo per cominciare la stagione all'aperto non poteva esserci".