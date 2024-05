Race for the Cure, controlli della vista gratis per la prevenzione

Race for the Cure a Roma

La tappa romana si terrà dal 9 al 12 maggio nella splendida cornice del Circo Massimo dove sarà possibile effettuare gratuitamente test visivi, con professionisti del settore a disposizione per rilevare ed evidenziare eventuali deficit o anomalie della vista. Gli screening seguiranno i seguenti orari: giovedì, venerdì e sabato dalle 10:00 alle 18:00 e domenica dalle 9:00 alle 13:00. Da otto anni, Commissione Difesa Vista ETS condivide con Race for the Cure l’impegno nella sensibilizzazione dei valori legati alla ricerca, alla salute e al benessere a tutte le età. A Roma sarà presente con due stand: il primo nel Villaggio della Salute per offrire consulti medici e visite specialistiche gratuite e il secondo nell’Area KIDS, dove per la prima volta anche i più piccoli avranno l’opportunità di avvicinarsi al tema della prevenzione, in uno spazio a misura di bambino. La più grande manifestazione in Italia e nel mondo per la lotta ai tumori del seno, la Race for the Cure quest’anno celebra la sua 25a edizione, a cui il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella darà il via al Circo Massimo, inaugurando la tappa romana del grande evento.

La storia della corsa

Nata nel 1982 negli Stati Uniti, è organizzata dall’associazione senza scopo di lucro Susan G. Komen Italia. Protagoniste saranno le Donne in Rosa, donne che hanno affrontato o stanno affrontando la battaglia contro il tumore al seno, patologia che nel 2023 ha registrato in Italia circa 56.000 nuovi casi diagnosticati. Grazie alla loro testimonianza, l’evento mira a sensibilizzare una fascia sempre più ampia dell’opinione pubblica sul tema della prevenzione. La manifestazione prevede quest’anno per la prima volta, oltre la tradizionale passeggiata di 2 km e la corsa di 5 km aperta a tutti, un percorso di 10 km riservato agli atleti competitivi.