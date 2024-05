Marcell Jacobs non si tira indietro: "A Parigi 2024 per vincere un altro oro"

La battuta su 'Gimbo'

Infine Jacobs si lascia andare a una battuta che contiene anche un auspicio, commentando la scelta di 'Gimbo' Tamberi come portabandiera dell'Italia ai Giochi: "Chi meglio di lui, sia per i risultati che ha ottenuto, che per il suo modo di essere capitano. Io a questo punto mi metto in lista per la prossima Olimpiade".