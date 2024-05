Meeting Savona, Dosso demolisce il record italiano dei 100 metri

SAVONA - Una splendida Zaynab Dosso dà spettacolo sui 100 metri al Meeting di Savona. L'atleta azzurra prima ritocca il record italiano in batteria, poi lo demolisce in finale, andando a un soffio dall'infrangere il muro degli 11 secondi .

Record in due tempi

La classe '99 batte per la prima volta il primato nazionale correndo sotto il diluvio in 11.12, migliorando di due centesimi il tempo che deteneva in condominio con Manuela Levorato, poi si scatena nella finale, corsa su pista asciutta e con 0.9 m/s di vento a favore, facendo registrare un clamoroso 11.02, quindicesima prestazione mondiale stagionale e seconda europea, superata solamente dal 10.98 della britannica Daryll Neita.