Tamberi, problema al ginocchio: si ferma per preservare Parigi

ROMA - Gianmarco Tamberi ferma la sua rincorsa. Il campione olimpico di salto in alto avrebbe dovuto iniziare la propria stagione agonistica prendendo parte al Golden Spike di Ostrava, il meeting di atletica leggera in programma in Repubblica Ceca. Ma, dopo una riunione con il proprio team l’atleta marchigiano ha deciso di rimandare il suo esordio in pedana.

Le parole di Tamberi

Gianmarco Tamberi questa mattina ha pubblicato un video sul proprio profilo IG motivando la propria decisione. “Buongiorno a tutti - afferma il campione olimpico - vorrei condividere con voi la mia situazione: ho parlato con il mio team e abbiamo deciso che non andrò a gareggiare a Ostrava. Ho avuto dei fastidi al ginocchio, ho deciso personalmente che non vale la pena scendere in pedana e mettere a rischio gli Europei di Roma, né condizionare in messi modo la mia preparazione e il mio percorso verso le Olimpiadi. Mi dispiace molto per gli organizzatori e per gli spettatori che sarebbero venuti lì per vedermi e tifarmi: Parigi continua a essere continuamente nella mia testa, non voglio condizionare in alcun modo il mio percorso verso le Olimpiadi”.