Atletica, delusione Jacobs: "È andata malissimo, ma sento che le gambe vanno"

OSTRAVA (REPUBBLICA CECA) - Passo indietro per Marcell Jacobs, che delude al Golden Spike di Ostrava dopo le promettenti due uscite stagionali a Jacksonville e allo Sprint Festival di Roma. Il campione olimpico dei 100 metri chiude solamente terzo alle spalle del canadese Andre De Grasse, che si impone in 10.10, e del giamaicano Ryiem Forde. A inquietare non è però tanto il posizionamento in gara, quanto il 10.19 corso con vento nullo. Un passaggio a vuoto che, però non preoccupa l'azzurro.