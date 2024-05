Arese, che record nei 1500: lo show a Oslo

Arese, le parole dopo il record

"La gioia espressa anche da queste lacrime vogliono dire tanto, Ho sempre detto che preferisco le medaglie ai campionati piuttosto che i record. Però diciamo che questo risultato non lo disprezzo". Queste le parole di Pietro Arese, a Raisport, dopo aver firmato il primato italiano dei 1500 al Bislett Games di oslo, tappa della Diamond League. "Arrivare a far meno di una leggenda dell'atletica come Gennaro Di Napoli è veramente un qualcosa che mi è entrato dentro. Non posso che dire grazie a tutte le persone che erano con me in pista, che mi hanno tenuto per mano in questo 1500 metri, quelle che ci sono e quelle che non ci sono più. E spero di far bene ugualmente a Roma agli Europei. E a questo punto anche a Parigi".