Lo Stadio Olimpico si colora per gli Europei di Atletica Roma 2024

Lo Stadio Olimpico come non lo avete mai visto. A quattro giorni dal via dei Campionati Europei di Atletica Leggera Roma 2024 , al Foro Italico si respira già l’atmosfera del grande evento in programma da venerdì 7 a mercoledì 12 giugno. Lo stadio è stato allestito seguendo l’indistinguibile tema di Roma 2024, i suoi colori, le sue forme e le foto di alcuni dei grandi campioni che si sfideranno per sei giorni consecutivi.

Una manifestazione attesa da 50 anni che vedrà impegnati in 24 diverse specialità oltre 1600 atleti in rappresentanza di 48 federazioni europee.

Proprio oggi la Capitale accoglie le prime superstar pronte a esibirsi all’Olimpico: atteso in serata l’arrivo della campionessa del mondo dei 400 metri ostacoli Femke Bol (Olanda) e della regina europea del salto in alto Yaroslava Mahuchikh (Ucraina).

All’Olimpico è pronta da tempo la nuova pista di atletica realizzata da Sport e Salute in vista dei Campionati Europei, che inizieranno ufficialmente venerdì mattina a partire dalle 9.35 con la prima sessione di qualificazioni. Alle 18 è in programma la cerimonia di apertura nella Medal Plaza allestita nella Piazza della Fontana della Sfera, aperta gratuitamente a tutti e pronta ad accogliere dalle 18.35 il passaggio delle atlete impegnate nella prima finale degli Europei, la marcia 20km femminile, su un percorso disegnato all’interno del Foro Italico, con arrivo all’interno dello stadio.

Prima di raccogliere gli applausi del pubblico presente sugli spalti dell’Olimpico, dove l’ingresso sarà consentito solo ai possessori dei biglietti e degli abbonamenti, le marciatrici faranno 19 giri attorno alla Medal Plaza e allo Stadio dei Marmi, anch’esso totalmente restaurato e dotato di una nuova pista di atletica. Durante gli Europei gli atleti, circondati dalle magnifiche statue in marmo, utilizzeranno l'impianto come come warm-up area principale dell’evento.

Il 7 giugno si celebrerà anche lo "School Day": gli studenti delle scuole di tutta Italia e i loro accompagnatori (parenti o insegnanti) potranno entrare in Curva Sud, Curva Nord e Distinti Sud pagando il prezzo simbolico di 1 euro. Prosegue anche la promozione “Last Call”: tutti i biglietti e gli abbonamenti per Roma 2024 sono in vendita a un prezzo scontato del 40%.