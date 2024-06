Larissa Iapichino, la dolce dedica al fidanzato stupisce tutti

Larissa Iapichino e il fidanzato Vittorio Bartoli

Nel post Larissa Iapichino ha ringraziato gli sponsor, il suo staff, la sua famiglia (in primis la mamma), così come le Fiamme Oro, il gruppo sportivo militare di cui fa parte, e gli amici di sempre. Larissa è riservatissima, non ama parlare di se stessa al di fuori della pista d’atletica. Eppure in fondo ai ringraziamenti è comparso il nome di Vittorio Bartoli, il suo fidanzato. Anche lui è un atleta. Bartoli, cestista di 2.01 cm classe 2002, gioca a basket nella Scaligera Verona. In carriera a indossato anche la maglia della nazionale a livello giovanile.