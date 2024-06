Jacobs e il post sulle medaglie: la risposta di Tortu è virale

ROMA - L’ennesimo successo nella finale dei Campionati Europei di Roma offre a Marcell Jacobs la possibilità di mettere in mostra tutte le sue vittorie. Il campione olimpico di velocità sottolinea tutti i suoi successi, opponendo i tanti infortuni che ha avuto modo di superare per scalare le classifiche e tornare sempre a grandi livelli. "Tutto questo per dirvi di non arrendervi alla prima difficoltà - scrive Marcell Jacobs nel suo post - di non mollare quando vi sembra andare tutto male, di resistere e continuare a lottare, di credere veramente in quello che è il vostro sogno e affrontare tutte le difficoltà che la vita vi metterà davanti! È solo con dedizione, duro lavoro e focalizzazione sull’obbiettivo che si raggiungono i propri sogni, e come l’ho fatto io lo potete fare anche voi! Perché io credo in voi!".