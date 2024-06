Jacobs tira l'acqua addosso ad Ali: "Guarda cosa hai fatto"

Jacobs scherza con Ali

“Quando è uscito 9"96 non ci potevo credere, Marcell mi urlava 'hai visto cosa hai fatto?', mi tirava l'acqua addosso, io aspettavo il vento per avere la conferma ma ero sicuro che fosse buono", ha detto Ali dopo la strepitosa performarce che gli è servita per avvicinarsi a Jacobs, l’atleta più veloce d’Italia e del mondo, che aspetta solamente le Olimpiadi di Parigi per confermarsi il migliore in assoluto sui 100 metri.