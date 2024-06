Tamberi a Kosice: a che ora salta e dove vederlo in tv

KOSICE (SLOVACCHIA) - Dopo il fantastico oro Europeo conquistato allo stadio Olimpico di Roma sotto gli occhi del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella , continua la marcia di avvicinamento di Gianmarco Tamberi verso le imminenti Olimpiadi di Parigi in cui il 32enne altista marchigiano si presenterà come portabandiera dell'Italia (insieme alla schemitrice Arianna Errigo) e difenderà il titolo conquistati ai Giochi di Tokyo .

Tamberi torna in pedana: dove e quando

Otto giorni dopo aver saltato 2.37 metri nella Capitale (miglior prestazione mondiale stagionale), Tamberi tornerà di nuovo in pedana oggi (19 giugno) nel 'Jbl Jump Fest', tappa del 'World Continental Tour' (livello bronze) interamente dedicata al salto in alto e in programma a Kosice (Slovacchia) con inizio della fara fissato per le ore 18:30. Tra gli avversari più quotati dell'azzurro, che è anche campione del mondo, ci saranno il ceco Jan Stefela, il bulgaro Tihomir Ivanov e l'altro italiano Manuel Lando.