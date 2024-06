Tamberi secondo a Kosice, il gesto verso il pubblico dopo l'errore

Tamberi sbaglia e pensa al pubblico: il gesto

Un risultato a sorpresa per Tamberi, che dopo il terzo errore consecutivo al salto di 2.27 ha pensato subito al pubblico presente. L'azzurro infatti ha subito alzato le mani, portandone poi una sul cuore, per salutare e scusarsi con i tifosi per la sua prestazione sottotono. Tamberi, infatti, aveva saltato un 2.37 a Roma e c'era grande attesa per vedere se si sarebbe ripetuto. Il pubblico gli ha comunque dedicato un lungo applauso durante la sua uscita di scena.