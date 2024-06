Thompson è un lampo sui 100: messaggio a Jacobs per le Olimpiadi

KINGSTON (Giamaica) - Kishane Thompson ha vinto i 100 metri ai Trials della Giamaica in corso a Kingston con lo straordinario tempo di 9"77 , stabilendo la miglior prestazione mondiale stagionale sulla distanza e diventando il nono uomo più veloce della storia. Thompson ha battuto Oblique Seville (9"82) e Ackeem Blake (9"92), che lo accompagneranno ai Giochi Olimpici di Parigi di questa estate. Un avversario temibile in più per Marcell Jacobs , che deve difendere il titolo olimpico conquistato a Tokyo tre anni fa.

Il ritorno di Thompson

Thompson, per questa stagione, ha migliorato il 9"79 del keniota Ferdinand Omanyala, ottenuto quindici giorni fa a Nairobi. Thompson, 22 anni, non aveva corso per tutta la stagione prima di brillare alle selezioni giamaicane (9"82 nella manche di giovedì, poi 9"84 nella semifinale di ieri). Nella gara femminile dei trials giamaicani, la due volte vicecampionessa mondiale dei 100 metri, Shericka Jackson, ha vinto con il tempo di 10"84 (vento -0,3 m/s), mentre Shelly-Ann Fraser-Pryce ha chiuso al terzo posto in 10"94. In assenza della due volte campionessa olimpica in carica Elaine Thompson-Herah, infortunata, la Jackson ha vinto la finale davanti alla 19enne Tia Clayton (10"90). Le tre velociste rappresenteranno la Giamaica ai Giochi Olimpici di Parigi, dove sfideranno l'americana Sha'Carri Richardson, campionessa mondiale in carica.