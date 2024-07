McLaughlin-Levrone da sogno: nuovo record del mondo nei 400 ostacoli

EUGENE (Stati Uniti) - Record del mondo e messaggio di grande forza, in vista delle imminenti Olimpiadi, da parte di Sydney McLaughlin-Levrone che migliora il suo primato dei 400 ostacoli con il tempo di 50"65, durante i trials statunitensi a Eugene, in Oregon. La quasi 25enne campionessa olimpica in carica migliora il suo precedente record di 3 centesimi (50"68 stabilito nello stesso stadio, ai Mondiali di atletica, il 22 luglio 2022). È il quinto primato mondiale sulla distanza per McLaughlin-Levrone, che si candida come assoluta protagonista per le prossime Olimpiadi di Parigi, dopo aver vinto due ori ai Giochi di Tokyo di tre anni fa (400 ostacoli e staffetta 4x400).