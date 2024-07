L'Italia si affida a Iapichino e Diaz per il Golden Gala "Pietro Mennea"

ROMA - Larissa Iapichino e Andy Diaz , saranno tra i protagonisti del Golden Gala 'Pietro Mennea' , che si terrà il prossimo 30 agosto allo stadio Olimpico. Un grande ritorno per i due saltatori italiani che hanno trionfato nella passata edizione e che quest'anno potranno mettersi alla prova anche durante le Olimpiadi.

Gli obiettivi di Iapichino e Diaz

Dopo lo show degli Europei di Roma, l'atleta azzurra tornerà a confrontarsi ne lungo con la campionessa europea Malaika Mihambo nella 13/a tappa della Wanda Diamond League. La saltatrice tedesca, campionessa olimpica di Tokyo e oro mondiale di Eugene, sarà reduce dalle Olimpiadi di Parigi come Iapichino. L'italiana ha invece vinto la scorsa edizione del Golden Gala, a Firenze, trionfando con 6,79 che ha aperto una serie di tre vittorie consecutive in Diamond League. Nel triplo, ci sarà il duello tra due dei principali saltatori al mondo: il due volte campione della Diamond League Andy Diaz (2022 e 2023) e il campione del mondo di Budapest e oro indoor di Glasgow Hugues Fabrice Zango, del Burkina Faso. La testa ovviamente va anche a Parigi, dove Diaz potrà indossare per la prima volta la maglia azzurra, mentre Zango tornerà a disputare un'Olimpiade dopo il bronzo di Tokyo.