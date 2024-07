Tamberi, la foto impressionante sui social prima delle Olimpiadi: "Mi serve per vincere”

ROMA - Le aspettative potrebbero essere il peso maggiore per Gianmarco Tamberi, campione olimpico di salto in alto. L’atleta marchigiano - dopo aver vinto la medaglia d’oro agli ultimi Europei di Atletica Leggera a Roma - spera di ripetersi anche a Parigi dove lo attende l’ennesima sfida esaltante. Il campione azzurro nelle ultime ore ha pubblicato un post sul proprio profilo Instagram in cui mostra i progressi atletici fatti negli ultimi tempi.