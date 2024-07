Diamond League diretta Parigi 2024: Simonelli, Tortu e Iapichino. Segui LIVE

PARIGI (Francia) - A meno di tre settimane dall’inizio dei Giochi Olimpici 2024, Parigi ospita la Diamond League (inizio alle ore 14:30) . Allo Stadio Charlety di Parigi gareggeranno tante stelle dell’ Atletica Leggera : occhi puntati sull’ostacolista azzurro Lorenzo Simonelli , neo campione d’Europa, sulla velocista Zaynab Dosso , impegnata nella gara dei 100 metri, su Filippo Tortu che nella gara dei 200 metri farà le prove generali per le Olimpiadi e su Larissa Iapichino che nel salto il lungo cercherà di migliorare il proprio personale. Segui il meeting in diretta .

14:22

Dalla Diamond League ai Giochi in meno di un mese

Parigi ospita il meeting a meno di un mese dalle Olimpiadi (inizio in programma il 26 luglio) con quattro atleti italiani che puntano al podio nella gara a Cinque Cerchi del 2024: le gare di atletica inizieranno il 1° agosto a 'Saint Denis', a qualche chilometro dallo stadio 'Charlety' che ospita il prestigioso evento odierno.

14:12

Diamond League: programma e orari

Ore 14:35: Salto in lungo (femminile).

Ore 15:07: Salto con l’asta (maschile).

Ore 15:08: 110 ostacoli (batterie).

Ore 15:15: Lancio del disco (femminile).

Ore 16:04: 400 ostacoli (maschile).

Ore 16:15: 800 metri (maschile).

Ore 16:19: Salto in lungo (femminile).

Ore 16:23: 3000 siepi (maschile).

Ore 16:42: 110 ostacoli, finale.

Ore 16:45: Tiro del giavellotto (maschile).

Ore 16:51: 400 metri (femminile).

Ore 17:00: 100 metri (femminile).

Ore 17:06: 3000 metri (maschile, non validi per la Diamond League).

Ore 17:21: 200 metri (maschile).

Ore 17:31: 3000 siepi (femminile).

Ore 17:50: 1500 metri (femminile).

14:00

Diamond League, non solo gli italiani: fari puntati su Duplantis

Tante le competizioni di prestigio in programma oggi a Parigi: nei 1500 metri il mezzofondista keniota Faith Kipyegon tenterà di battere il suo record mondiale di 3:49.11, stabilito al Golden Gala Pietro Mennea di Firenze. Fari puntati tutti sull'asta dove il campione svedese Armand Duplantis cercherà di migliorare il proprio primato mondiale di 6,25 metri. Il 19enne keniota Emmanuel Wanyonyi darà senz'altro spettacolo negli 800 metri, così come il brasiliano Alison Dos Santos nei 400 ostacoli. Nel salto in alto ecco l'ucraina Yaroslava Mahuchikh, la dominicana Marileidy Paulino e la statunitense Valaria Allman saranno impegnate rispettivamente nei 400 metri e nel lancio del disco.

13:45

Che attesa per Tortu

Oro olimpico a Tokyo 2020 e ultimo frazionista della staffetta 4×100 vincente agli Europei di Roma: cresce l'attesa per vedere Filippo in gara. Il campione azzurro gareggerà nei 200 metri contro avversari del calibro di Alexander Ogando, Pablo Mateo, Tarsis Orogot e Cheickna Traore. Attenzione anche a Williams Reais, Jerome Blake e Ryan Zeze. Un appuntamento di rilievo che misurerà le ambizioni olimpiche di Tortu.

13:35

Dosso, le avversarie nei 100 metri

Bronzo continentale con un tempo di 11.01, la 24enne velocista azzurra affronterà diverse avversarie temibili nei 100 metri: da Gina Bass, vincitrice della tappa di Stoccolma, a Tamara Clark che ha chiuso in sesta posizione i Trials statunitensi.

13:25

Iapichino vuole confermarsi

La figlia di Fiona May vuole consolidare lo status di lunghista top a livello mondiale. La giovane azzurra, argento europeo con un salto di 6,94 metri, dovrà sfidare campionesse di prima fascia come Malaika Mihambo e Ivana Spanovic. Ci saranno anche Ese Brume, bronzo olimpico a Tokyo, Quanesha Burks, Fatima Diame e Hilary Kpatcha.

13:20

Simonelli, appuntamento con la storia

L'azzurro, campione europeo dei 110 ostacoli e argento mondiale indoor nei 60hs, sfiderà i migliori ostacolisti d’Europa e del mondo: da Enrique Llopis a Jason Joseph, fino a Raphael Mohamed. Presenti anche Asier Martinez, Michael Obasuyi e Sasha Zhoya.

13:15

Diamond League, Duplantis a caccia del record

L’appuntamento parigino della Diamond League vedrà sul campo di gara tantissime stelle dell’Atletica mondiale: lo svedese Armand Duplantis cercherà di piazzare l’ennesimo record di salto con l’asta piazzando l’asticella a 6.25 metri da terra, nei 400 mt ostacoli il brasiliano Dos Santos va a caccia di conferme, così come Yaroslava Mahuchikh nel salto in alto e Valarie Allman nel lancio del disco.

Parigi