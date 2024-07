Schwazer, squalifica finita: "Luce dopo il buio dell'ingiustizia"

"Non auguro a nessuno di passare quello che ho passato io". Alex Schwazer , medaglia d'oro nella marcia alle Olimpiadi di Pechino 2008 , ha concluso la sua squalifica. Nell'estate del 2016 venne fermato per doping e condannato a otto anni di assenza dalle gare. "Oggi scade il termine della ingiusta squalifica che ho dovuto scontare per intero. Mi auguro che a nessun atleta venga mai riservato il trattamento che ho dovuto subire in tutti questi otto anni per difendere e tutelare il mio onore e la mia dignità, per provare la mia innocenza, per cercare di ottenere giustizia e per dimostrare la verità", ha dichiarato l'atleta azzurro.

Schwazer, lo sfogo dopo la fine della squalifica

Al termine della squalifica, Schwazer è tornato ad essere un uomo libero. "Ringrazio tutti quelli (pochi) che mi sono stati vicini in questo doloroso (ed infernale) percorso - ha detto ancora -, quelli che non mi hanno mai abbandonato, quando sarebbe stato facile farlo, quelli che hanno lottato con me e sofferto assieme a me per l'ingiustizia che dovevo sopportare e per il trattamento che mi veniva riservato; ringrazio infine quelli (molti) che dopo aver compreso la mia innocenza ed estraneità ai fatti di cui ero stato accusato, mi hanno fatto sentire (seppur a distanza) il loro affetto e vicinanza, grazie! Il buio e le tenebre per l'ingiustizia subita faranno ora posto alla luce di un nuovo giorno nel quale potrò accompagnare i mei figli a gareggiare in una piscina o in una pista di atletica senza per questo incorrere in squalifiche (cosa che sarebbe avvenuta fino a ieri)".