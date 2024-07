Tamberi in ansia, vola a Monaco per un controllo: come sta prima di Parigi

Nessun allarme esagerato, ma la giusta ansia di chi avverte un fastidio a un mese dall'Olimpiade. Gimbo Tamberi , da Budapest, è volato questa mattina a Monaco , insieme alla moglie Chiara Bontempi e al suo staff per un controllo medico dal professor Muller che in passato, tra gli altri, si era occupato anche dei muscoli di Jacobs. Il capitano e portabandiera azzurro, dopo il fastidio accusato ieri, vuole essere sicuro delle sue condizioni e non lasciare nulla al caso. L'ansia c'è, lo ha ammesso lui stesso: meglio, quindi, un controllo in. più prima di riprendere la preparazione in vista di Parigi.

Tamberi, come sta e le sue parole

Con un post su Instagram Tamberi, ieri pomeriggio, aveva svelato le sue condizioni: "A malincuore devo comunicare che ho dovuto rinunciare alla gara di oggi per un dolore sentito nel bicipite femorale durante il riscaldamento. Spero non sia nulla di grave ma la verità è che a 30 giorni dalle Olimpiadi anche un capello storto è grave! Questa cosa mi sta logorando l’anima, sono riuscito a fare praticamente solo una gara quest’anno e il sogno della mia vita è praticamente arrivato! Non ho veramente parole, spero con tutto il cuore che sarò in gradi di tornare presto in pedana per continuare ad inseguire quello per cui lavoro ogni singolo giorno ormai da tre anni. Vi tengo aggiornati". Tanti i messaggi di incoraggiamento su Instagram per Tamberi: i colleghi lo aspettano, tutti gli italiani anche.