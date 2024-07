Jacobs, test pre olimpico a Rieti: chiude in 10"17

Jacobs, quando tornerà in pista?

Il velocista azzurro tornerà in pista domani, domenica 14 luglio, nella seconda giornata della 'simulazione' olimpica, per la semifinale e alle 19.55 per la finale, una scansione molto simile a quella di domenica 4 agosto allo Stade de France quando si correrà il turno intermedio alle 20 e la sfida che assegna il titolo olimpico alle 21.55. Per Jacobs, è stata la nona uscita stagionale sui 100 metri e il ritorno in pista a quasi un mese dallo stagionale di 9.92 del 18 giugno a Turku.