Jacobs, doppio test sui 100 a Rieti verso le Olimpiadi: vittoria in finale

RIETI - Doppio impegno nell'arco di un'ora e mezza per Marcell Jacobs , che a Rieti ha provato una serie di gare ravvicinate in vista delle imminenti Olimpiadi di Parigi. Il campione di Tokyo, dopo aver chiuso in 10"17 la batteria sui 100 di ieri, oggi è tornato in pista due volte allo Stadio Guidobaldi, con un 10"16 per il terzo posto in semifinale e un 10"08 che gli è valso il successo in finale, pur con una partenza non brillante e gli ultimi metri al risparmio. Dopo aver tagliato il traguardo, Jacobs è stato raggiunto da Stefano Mei , presidente della Federatletica, che si è complimentato con lui.

Caldo a Rieti

Il meeting di Rieti è stato voluto proprio per simulare le condizioni di Parigi per numero di gare ravvicinate e per clima atmosferico (34 gradi oggi). Jacobs ha vinto la finale dei 100 precedendo il cinese Xie (10"09) e il canadese De Grasse (10"11). A due settimane dal via di Parigi 2024 (i 100 si corrono il 3 e 4 agosto), era l'ultimo test per il fuoriclasse della velocità, che chiude in crescendo un weekend importante in vista dei Giochi. Il miglior tempo stagionale di Jacobs resta il 9"92 del 18 giugno a Turku, in Finlandia.

Il commento di Jacobs

"Vincere fa sempre bene e sono contento di averlo fatto - le parole di Marcell Jacobs a fine giornata - questo test faceva parte di una lunga settimana di allenamento e serviva per capire come avrebbe reagito il fisico: posso dire che i muscoli abbiano retto bene e ora sono pronto per lavorare altre due settimane. Bene il fatto di aver migliorato il crono un turno dopo l’altro, speravo di correre un po’ più veloce in semifinale, ma ovviamente non sono tempi che valgono per Parigi: con questi crono ci fai poco alle Olimpiadi. Il picco non doveva esserci qui, ma dovrà esserci ai Giochi. Ora torneremo a lavorare per due settimane: c’è stallo dai 15 ai 30 metri, nella transizione, ed è lì che voglio lavorare, con molta dedizione e anche per riprendere la forma e la qualità che serve per Parigi. Non ci andrò per partecipare ma per cercare di portare a casa nuovamente una medaglia e divertirmi".