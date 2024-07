Schwazer, nessun lieto fine: la schiena lo tradisce nell'ultima gara in carriera

ARCO - Cala il sipario sulla carriera di Alex Schwazer . Terminata la squalifica di otto anni per doping , il 39enne nativo di Vipiteno non è infatti riuscito a portare a termine la gara sui 20 km , rinominata ' QAlex20k ', sulla pista dell'impianto di Arco di Trento , da lui voluta per chiudere una carriera a dir poco travagliata .

Schwazer costretto al ritiro: problemi alla schiena

L'atleta azzurro, oro alle Olimpiadi di Pechino 2008 nella 50 chilometri, ha gareggiato con la maglia dell'Atletica San Biagio, la società che lo ha tesserato una settimana fa ma, poco prima di metà gara, ha accusato alcuni problemi alla schiena che lo hanno costretto al ritiro intorno al 13esimo chilometro. Già nei giorni scorsi Schwazer aveva anche lamentato problemi di sciatalgia che però non gli avevano impedito di gareggiare per la prima volta, sotto la pioggia, davanti ai suoi figli. Centinaia di persone hanno raggiunto l’impianto sportivo, al quale era possibile accedere liberamente, e tutto è stato allestito per festeggiare Alex. Presenti in pista, oltre alle autorità locali, gli allenatori del classe 1984: Sandro Donati e Mario De Benedictis.

Schwazer: "Addio? No, atleti si resta per sempre. Le Olimpiadi..."

Intercettato dai microfoni di Sky Sport, l'atleta azzurro ha detto la sua sulla gara e, soprattutto, sull'immediato futuro: "Ultima gara da atleta? No, atleti si resta sempre. una cosa che hai dentro, come un artista, un musicista, sei atleta dentro. Non è stata semplice la gara oggi e non sono stati semplici gli otto anni passati - ha sottolineato Schwazer. Oggi volevo esserci a tutti i costi, non aveva senso a livello prestativo, perché ero fermo da tre settimane, ma volevo esserci per i miei bambini, perché volevo vedessero cosa ho fatto per tanti anni. Non mi avevano mai visto. Sono arrivato fin dove sono riuscito. Olimpiadi? Avrei voluto farle ma ci tenevo soprattutto per i bimbi e per chi mi ha sostenuto in questi anni. Volevo indossare il pettorale un'ultima volta ed esserci", ha aggiunto l'oro olimpico a Pechino 2008.

Schwazer: "Da brividi il sostegno nonostante il dolore"

"Non avevo detto a nessuno di questo dolore perché altrimenti mi avrebbero impedito di fare la gara", afferma l'azzurro che poi ha aggiunto: "Nonostante il dolore allucinante è stato bello vedere tante persone venute da tutta Italia e dall'estero per sostenermi. Era da brividi, incredibile passare sotto la tribuna. Ormai questo è un hobby, faccio un altro lavoro. Ma risentirsi atleta dopo otto anni è stato bello".