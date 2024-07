Clamorosa distrazione prima del traguardo: eliminato dagli Europei così

Mai abbassare la guardia, nella vita come nello sport. Adesso lo sa anche Odey-Jordan, velocista britannico di 16 anni che durante la gara dei 200 metri degli Europei di atletica under 18, in corso a Banska Bystrica, in Slovacchia, ha commesso un errore imperdonabile che gli è costato il primo posto, fino a quel momento mai in pericolo.