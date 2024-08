Tamberi torna sui social: il messaggio dopo le Olimpiadi commuove tutti

Sconfitto, orgoglioso e pronto a rialzarsi

Emozionante il messaggio lanciato dal portabandiera azzurro, che posta un montaggio video del giorno della finale del salto in alto, a partire dal viaggio in ambulanza a sirene spiegate a tre ore dalla gara, passando per l'incitamento del pubblico e quell'ultimo tentativo di passare la misura, per arrivare alle lacrime finali. Immagini che parlerebbero da sole, ma che Tamberi correda con una frase che la dice lunga sullo stato d'animo del campione: "Sconfitto... ma orgoglioso. Tornerò, ancora una volta".