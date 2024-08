Jacobs correrà i 100 metri al Golden Gala, ma Iapichino dà forfait

ROMA - Una bella notizia e una meno buona per gli appassionati italiani di atletica leggera che al Golden Gala 'Pietro Mennea' potranno ammirare Marcell Jacobs ma non Larissa Iapichino.

All'Olimpico non ci sarà Iapichino: forfait della lunghista

Non ci sarà invece in pedana la 22enne lunghista fiorentina Iapichino, che ha deciso di rinunciare all'appuntamento romano per ricaricare le pile, ma comunque la gara di salto in lungo femminile vedrà la partecipazione dell'intero podio delle Olimpiadi di Parigi (Davis-Woodhall oro, Mihambo argento, Moore bronzo).