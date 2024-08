Diamond League, a Losanna occhi puntati su Furlani

Dopo le Olimpiadi di Parigi e in attesa del Golden Gala (in programma a Roma il 30 agosto), torna la Wanda Diamond League. A Losanna, giovedì 22 agosto, saranno quattro gli azzurri a scendere in pista: Mattia Furlani, medaglia di bronzo dei Giochi Olimpici nel salto in lungo, Lorenzo Simonelli, campione europeo dei 110 ostacoli, Catalin Tecuceanu, bronzo europeo negli 800 e la primatista italiana dei 400 ostacoli Ayomide Folorunso.