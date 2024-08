Furlani e Simonelli diretta Diamond League Losanna 2024: segui gli italiani in gara LIVE

LOSANNA (SVIZZERA) - Dopo le Olimpiadi di Parigi e in attesa del Golden Gala (in programma a Roma il 30 agosto), torna la Wanda Diamond League: questa sera (giovedì 22 agosto dalle 19:45) a Losanna scatta l'11ª tappa del meeting internazionale itinerante di atletica leggera. Fari puntati sugli azzurri Mattia Furlani, medaglia di bronzo ai Giochi nel salto in lungo, e Lorenzo Simonelli, campione europeo dei 110 ostacoli. Presenti anche Catalin Tecuceanu, bronzo europeo negli 800 e la primatista italiana dei 400 ostacoli Ayomide Folorunso. Segui la diretta della giornata.