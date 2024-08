Tamberi si sfoga dopo il trionfo: "Quella terribile giornata a Parigi..."

Dopo la sfortunata e deludente Olimpiade , Gianmarco Tamberi torna a vincere. Il saltatore azzurro ha portato a casa un'importante vittoria nel salto in alto del meeting della Diamond League a Chorzow, in Polonia. Gimbo ha superato i 2.31 al secondo tentativo, imponendosi davanti agli avversari. Tamberi è ora atteso il 30 agosto a Roma per il Golden Gala Pietro Mennea.

Tamberi, il messaggio sui social

Sui social ha esternato tutta la sua gioia per la vittoria e ha dato appuntamento ai tifosi nella capitale: "Non mi sono mai arreso nella mia vita e non inizierò di certo ora a farlo! Quarta vittoria alla Diamond League. Quanti alti e bassi emotivi in questo momento, tra felicità per questo e rammarico per quello sto vivendo tipo le montagne russe ma sicuramente preferisco ripartire da qui che da quella terribile giornata Parigina. Mi raccomando ci vediamo venerdì 30 a Roma per il Golden Gala: non vedo l'ora di vivere il vostro calore!".