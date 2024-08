“Tamberi è un pagliaccio”: la risposta della moglie Chiara è fortissima

Dopo la sfortunata e deludente Olimpiade, Gianmarco Tamberi è tornato al successo , imponendosi nella tappa polacca della Diamond League. "Dopo tutto quello che ha passato sia fisicamente, non dimentichiamoci il problema di salute, sia mentalmente, sia riuscito ad arrivare in testa a tutti è un fatto positivo", ha dichiarato la moglie Chiara Bontempi al Resto del Carlino. "In molti hanno avuto un down post Olimpiadi, quando ti scende l’adrenalina e la tensione, una gara che gli atleti preparano al massimo per performare al meglio. Nonostante il periodo difficile, sono orgogliosa che lui sia riuscito a tirare fuori qualcosa".

Tamberi, lo sfogo della moglie

La moglie del saltatore azzurro, torna sugli attacchi ricevuti dagli haters dopo l'Olimpiade. "Penso che si tenda sempre troppo spesso a sottolineare i commenti negativi che, lo capisco, fanno più rumore di quelli positivi. Ma se ci sono mille persone che gli danno contro, peraltro non si sa per quale motivo, ce ne sono altre 500mila dalla sua parte. C’è un sacco di gente che sta con lui e lo vedo quotidianamente. Persone che lo fermano per fargli un complimento, mandargli un messaggio di ammirazione o chiedergli una foto. E ce ne sono altre che, avendo avuto lo stesso problema di Gianmarco a Parigi, si immedesimano e sono stupite dal fatto che lui, pur fortemente provato, abbia gareggiato ugualmente", ha dichiarato.

La moglie di Tamberi contro gli haters

"Trovo strano che si dia più spazio alle persone che, prive di contenuti, scrivono cose tanto per. Che sostanza ha dire ‘Gianmarco è un fallito o un pagliaccio?’. Non ha senso, è solo uno sfogo per un’infelicità, una frustrazione o una poca intelligenza che queste persone hanno nella vita. Non gli do peso", ha ribadito Chiara Bontempi. "Io so chi è Gianmarco e mi spiace venga data tanta importanza a questa parte di persone, una netta minoranza. Le persone che gli vogliono bene sono molto di più. Poi sui social conosciamo i meccanismi e sembra siano tante. Ma sappiamo altrettanto bene che nella vita reale non è così".