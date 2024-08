Tamberi salta con un piccolo tifoso durante l'allenamento: le immagini a sorpresa

Allenamento con sorpresa per Gianmarco Tamberi. Allo Stadio dei Marmi di Roma l'atleta ha ricevuto la visita di un piccolo tifoso con il quale ha saltato, giocato e scherzato. La mamma del piccolo ha condiviso le immagini su Instagram, rigranziando il campione per questa incredibile opportuntità: "È stato super affascinante poter assistere ad un allenamento del campione Gianmarco Tamberi. Vedere tutti gli schemi fisici e mentali che mette in atto durante la preparazione. Anche senza saltare mai durante l’allenamento". E poi: "Da ex atleta e da mamma di un piccolo tifoso, è stato un grande piacere, condividere con Leo questa passione! Gianmarco che lo fa volare e che comunica con i suoi piccoli tifosi appassionati, in maniera davvero dolce ed unica. Grande gentilezza, rispetto ed atteggiamento Super positivo di questo grandissimo ragazzo. Campione dentro e fuori dal campo di gara. Grazie Gimbo!".