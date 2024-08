Tamberi: "Le critiche? Sui social mostro la verità"

Tamberi e il desiderio di rifarsi

Durante la conferenza stampa che precede il Golden Gala, Tamberi ha espresso tutta la volontà di rifarsi dopo la triste esperienza francese, puntando a sfruttare questa competizione come primo banco di prova in vista dei mondiali di atletica e le Olimpiadi del 2028: "Parigi non è andata come volevo e dentro sento una voglia, un qualcosa che mi spinge a rimettermi in gioco per i mondiali di Tokyo. Per Los Angeles ci sono mille i dubbi quindi dovrei prima capire se sia fattibile arrivare ai Giochi americani. Se decido di andare avanti ci metto tutto me stesso, non riesco a pensare a piani B".

La risposta alle critiche

Interrogato sulle critiche ricevute dopo Parigi ha dichiarato: "Errori di comunicazione? Posso garantire che in un momento del genere non pensi a come comunicare. Quando sei piegato in due dal dolore nel giorno della finale olimpica, fai solo quello che ti senti. Sui social faccio vedere la mia vita reale, non solo gli hotel di lusso quando vinci. Metto anche i momenti bui, ho fatto come mi sentivo, non ci vedo nulla di male".