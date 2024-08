Jacobs vuole tornare quello di Tokyo: "Posso farcela ma voglio divertirmi"

Domani Marcell Jacobs tornerà a Roma dopo l'oro vinto nei 100 metri piani durante i Mondiali d'atletica dello scorso giugno. Il velocista italiano correrà allo stadio Olimpico in occasione del Golden Gala 2024 , un'opportunità in più per dimostrare le sue capacità in cerca della miglior condizione possibile.

La conferenza di Jacobs

Oggi l'oro olimpico di Tokyo 2020 ha risposto alle domande dei giornalisti durante la conferenza stampa di rito alla vigilia del Golden Gala. Marcell ha da subito espresso la sua delusione per la sfortuna che lo ha colpito dopo i Giochi nipponici: "Gli ultimi due anni non mi hanno permesso di dimostrare il mio valore per via degli infortuni. Non è stata una sorpresa tornare su questi livelli, anzi avrei voluto fare qualcosa di meglio. Ho avuto un po' di difficoltà all'inizio della stagione per mettere insieme i vari pezzi costruiti".

Marcell e il piacere di correre

Al netto dei problemi, Jacobs si è comunque detto soddisfatto della sua stagione: "Ho conquistato una finale olimpica, e anche se so che non basta dopo aver vinto un oro, ho dato tutto. Aver fatto un'altra gara sotto i dieci ha un grande valore, posso avvicinare quel 9"80 di Tokyo. Ma quello che conta di più è divertirmi il più possibile. Questo sport lo faccio perché mi piace, non perché devo".