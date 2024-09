Tamberi cambia la foto su Instagram: la frase su Parigi dice tutto

ROMA - Gianmarco Tamberi in partenza per la finale della Diamond League. Sui social la foto prima del volo, poi la scelta di cambiare l’immagine del profilo su Instagram. Un taglio con il passato. “Ho cambiato immagine del profilo perché io che saltello verso Parigi… Anche no!”. La vecchia immagine lo ritraeva ancora in versione Olimpiadi. Quelle settimane sono state di passione con la febbre e i calcoli renali. Ora una nuova scelta: l’immagine di profilo nuova è lui a Venezia, foto scattata qualche giorno fa durante il Festival del Cinema. “Versione Business Man”, scrive l’atleta azzurro. Che poi apre il sondaggio con i suoi follower: “Sì o no per la scelta?”. Ma ormai è stata presa, Tamberi piace anche così.