Diamond League: Tamberi, Furlani, Simonelli in finale. Orario e dove vederle in tv

È tutto pronto per le finali della Diamond League 2024 a Bruxelles . Allo stadio Re Baldovino si chiuderà la stagione di atletica leggera , con l'ultimo appuntamento diviso in due giornate. Ecco il programma di oggi, venerdì 13 settembre.

Diamond League, il programma e gli azzurri in gara

Oggi in gara ci saranno tre azzurri: si tratta di Mattia Furlani, Lorenzo Simonelli e Dariya Derkach. Domani, sabato 14 settembre, scenderanno in pista altri cinque azzurri, ovvero Larissa Iapichino, Roberta Bruni, Ayomide Folorunso, Leo Fabbri e soprattutto Gianmarco Tamberi. Gimbo torna di nuovo in pista dopo la delusione di Parigi 2024 a caccia del diamante che ha già vinto due volte in carriera. Di seguito ecco il programma di oggi:

Salto in lungo maschile (ore 19:17): Mattia Furlani.

110 ostacoli maschile (ore 20:28): Lorenzo Simonelli.

Salto triplo femminile (20:52): Dariya Derkach.

Diamond League, come vederla in tv e streaming

Le due giornate di Diamond League saranno visibili in diretta tv su Sky Sport Uno (dalle ore 20.00) e in diretta streaming su RaiPlay Sport 1 (dalle ore 20.00), Sky Go e NOW (dalle 20.00).