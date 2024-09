Furlani e Simonelli diretta Diamond League: le finali di Bruxelles LIVE

BRUXELLES (BELGIO) - Volge al termine la lunga stagione dell' atletica leggera e lo stadio Re Baldovino di Bruxelles ospita il week end che assegnerà i titoli di specialità della Diamond League . Dopo i tanti meeting, ripartiti all'indomani dei Giochi, il Memorial Vandamme in Belgio sarà di quelli di gala, con tante stelle pronte a brillare. A partire dal ricco programma di serata, che vedrà Armand Duplantis a caccia dell'ennesimo record nell'asta, come Jakob Ingebritsen nei 1500, Julien Alfred , oro olimpico, nei 100, e Yaroslava Mahuchikh , primatista mondiale nell'alto. Per l'Italia, in gara Mattia Furlani nel lungo, Lorenzo Simonelli nei 110 ostacoli e Dariya Derkach nel triplo. Segui la diretta delle gare e tutti gli aggiornamenti.

21:32

Lancio del disco, vince Danny

Nella finale del lancio del disco, vittoria per l'australiano Matthew Danny, davanti al lituano Alekna e all'austriaco Weisshaidinger.

21:29

Salto triplo, Derkach scala al sesto posto

Dopo quattro serie di salti e scalata indietro l'azzurra Dariya Derkach, ora sesta con il 13.45 ottenuto al secondo tentativo.

21:27

Salto con l'asta, niente record per Duplantis

Duplantis delude in parte il pubblico, decidendo di fermarsi a 6.11 e rinunciando ad attaccare il record, per "accontentarsi" dell'ennesimo Diamante nel salto con l'asta.

21:24

3000 siepi, acuto finale di Serem

Nei 3000 siepi, splendida vittoria per il keniano Serem, che con un grande spunto finale si tiene alle spalle il campione olimpico El Bakkali e il tunisino Jhinaoui.

21:20

Salto triplo, ancora un nullo per Derkach

Secondo nullo su tre tentativi per Dariya Derkach, che apre la terza rotazione della finale del triplo con un altro errore. In testa la cubana Perez Hernandez, davanti alla giamaicana Ricketts.

21:09

Salto triplo, Derkach sale al quarto posto

Buono il secondo tentativo di Dariya Derkach nella finale del salto triplo. L'azzurra balza al quarto posto con un buon 13.45.

21:06

100 metri femminili, ancora Alfred

La campionessa olimpica Julien Alfred si prende anche la Diamond League, correndo i 100 metri femminili in 10.88. L'atleta di Santa Lucia beffa per quattro centesimi l'americana Asher-Smith e l'ivoriana Ta Lou.

21:02

Salto triplo, nullo per Derkach

Inizia in salita la gara di Dariya Derkach, impegnata nella finale del lungo. Nullo il primo salto dell'azzurra.

20:59

Salto con l'asta, "inizia" la gara di Duplantis

A 5.92 escono Karalis, Broeders e Kendricks. Duplantis vola a 6.11 e vince il diamante nel salto con l'asta, ma la sua gara inizia ora: sarà caccia al record.

20:58

Salto triplo, in gara Dariya Derkach

Ultima azzurra in gara della serata, Dariya Derkach, nella finale del salto triplo femminile. Tutto pronto al via.

20:56

5000 metri, tripletta etiope

Aregawi si prende il Diamante nei 5000 metri, vinti con il tempo di 12:43.66. Tripletta etiope completata dal secondo posto di Gebrhiwet e dal terzo di Bekele.

20:41

Salto con l'asta, la gara entra nel vivo

Si sale a 5.92 nel salto con l'asta, che vede solamente quattro atleti ancora in lizza: naturalmente Duplantis, ma anche Karalis, Broeders e Kendricks, che hanno superato la misura di 5.82.

20:31

Secondo posto per Simonelli sui 110 ostacoli!

Bellissima gara per Lorenzo Simonelli, che chiude al secondo posto in 13.22 la finale dei 110 ostacoli alle spalle del francese Zhoya, che si impone in 13.16, e davanti all'americano Crittenden. Ultimo il favorito Roberts.

20:23

110 ostacoli, c'è anche Lorenzo Simonelli

A breve la finale dei 110 ostacoli, con l'azzurro Lorenzo Simonelli. Assente il migliore della stagione Holloway, ma c'è Roberts, d'argento a Parigi. Occhio anche al rampante Zhoya, vincitore a sorpresa nel Golden Gala e secondo a Zurigo.

20:20

100 metri, vince il giamaicano Blake

Nei 100 metri bella vittoria per il giamaicano Ackeem Blake, che si impone in 9.93 davanti agli americani Coleman e Kerley.

20:14

Salto in lungo, Furlani giù dal podio

Giù dal podio Mattia Furlani, che chiude con un nullo e viene sorpassato da Tentoglu, che con 8.15 si piazza alle spalle di Ehammer e del vincitore Gayle.

20:10

400 metri femminili, vince la Paulino

La dominicana Marileidy Paulino domina i 400 metri femminili in 49.45. Seconda l'americana Alexis Holmes, terza Naser del Brunei.

20:04

Disco femminile, vince Allman

Il primo titolo di serata arriva dal disco femminile e va all'americana Valerie Allman, che vince con 68.47, davanti alla cinese Bin Feng e alla cubana Yaimé Perez.

20:02

Brutto salto per Furlani

Al netto dei due nulli, primo brutto salto per Furlani, che al quinto tentativo fa appena 6.39, mettendo a rischio la terza posizione. Sempre oltre gli otto metri Gayle, a una rotazione dal titolo.

19:54

"Entra" in gara Tentoglu

Dopo un avvio di gara non degno del suo nome, Tentoglu si scuote e con 7.76 balza in quarta posizione nella finale del salto in lungo. Fulrani torna a saltare 7.83, ma non si migliora, restando però al terzo posto dopo la quarta rotazione.

19:51

Salto con l'asta, c'è Duplantis

Mentre il disco femminile volge al termine e sta entrando nel vivo il getto del peso donne, prende il via la gara del salto con l'asta maschile, con Armand Duplantis che andrà a caccia dell'ennesimo record.

19:43

Ancora un salto nullo per Furlani

Terzo salto e secondo nullo per Mattia Furlani, come Ehammer prima di lui. Resta dietro McLeod, mentre Gayle supera ancora gli otto metri, ma senza superare la misura che al momento lo mette saldamente al comando. Niente misura anche per Tentoglu, ultimo dopo il terzo giro.

19:35

Nullo il secondo salto di Furlani

È un nullo il secondo tentativo di Mattia Furlani, ora terzo dietro Ehammer che non si migliora e soprattutto a Gayle, che vola in testa a 8.28. Nullo anche per McLeod, mentre non ingrana Tentoglu, che addirittura chiude la seconda rotazione fermandosi a 5.97.

19:28

Buono il primo salto di Furlani

Inizia con un buon 7.88 la finale del lungo di Mattia Furlani, che si piazza alle spalle dello svizzero Ehammer, momentaneamente in testa con 7.94. L'azzurro è secondo dopo la prima rotazione: nullo per Gayle, un misero 7.05 per McLeod, 7.42 per Pinnock e un deluente 6.81 per il favorito Tentoglu.

19:17

Salto in lungo, al via la finale con Mattia Furlani

Tutto pronto per la finale del salto in lungo, che vedrà Mattia Furlani misurarsi con i più grandi del mondo: dal "sempre campione" Tentoglu, al campione in carica Ehammer, ai giamaicani Pinnock, argento a Parigi, e Gayle, bronzo mondiale a Budapest.

19:10

Il programma degli Azzurri in gara

Saranno tre gli atleti azzurri in gara in questa prima serata: Mattia Furlani nel salto in lungo, Lorenzo Simonelli nei 110 ostacoli e Dariya Derkach nel salto triplo femminile. Questo il programma orario:

Salto in lungo maschile (ore 19:17): Mattia Furlani .

110 ostacoli maschile (ore 20:28): Lorenzo Simonelli .

Salto triplo femminile (20:52): Dariya Derkach .

19:05

Finali Diamond League, chi vince... vince!

Le finali della Diamond League incoroneranno, alla fine del week end, 32 vincitori di specialità del premio più ambito del circuito mondiale di atletica. I punti accumulati nei precedenti 14 meeting non contano, chi vince... vince tutto!

19:00

Diamond League, come vederla in tv e streaming

È tutto pronto per le finali della Diamond League 2024 a Bruxelles. Allo stadio Re Baldovino si chiuderà la stagione di atletica leggera, con l'ultimo appuntamento diviso in due giornate. Ecco come vederle in tv e streaming

Stadio Re Baldovino - Bruxelles