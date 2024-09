Tamberi diretta Diamond League: le finali di Bruxelles LIVE

BRUXELLES (BELGIO) - Seconda giornata di gare allo stadio Re Baldovino di Bruxelles, per il weekend che assegna i titoli di specialità della Diamond League. Oggi grande attesa per Tamberi nel salto in alto, Fabbri nel lancio del peso e Iapichino nel salto in lungo Nella prima serata, non hanno deluso Armand Duplantis, che ha trionfato nell'asta, Jakob Ingebritsen che si è preso una bella rivincita nei 1500, Julien Alfred, che ha bissato l'oro olimpico nei 100 femminili, e Yaroslava Mahuchikh, primatista mondiale e ancora una volta regina nell'alto. Per l'Italia, quarto posto di Mattia Furlani nel lungo, mentre Lorenzo Simonelli ha chiuso con uno splendido secondo posto nei 110 ostacoli. Segui la diretta delle gare e tutti gli aggiornamenti.